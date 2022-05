„Endlich! Los!“ – Theaterstaffellauff

Foto: © Stadt Esslingen am Neckar/ Kulturamt

„Auf die Plätze! Endlich! Los!“ Unter diesem Motto starteten ab dem 1. Mai 2022 48 Deutsche Theater und Theaterfestivals zusammen mit freien Ensembles und Theaterschaffenden einen Staffellauf fürs Klima. Dieser führte über zwei Routen mit insgesamt 30 Stationen durch die gesamte Bundesrepublik von Nord nach Süd, von Theater zu Theater. Der Startpunkt war am 1. Mai in Recklinghausen und, parallel dazu, am 2. Mai in Kiel. Am 19. Mai gelangten beide Routen zum Auftakt des Augsburger Klimafestivals „endlich.“ feierlich ins Ziel.

Am 18. Mai übernahm das LIMA-Theater gemeinsam mit Württembergischer Landesbühne und dem Staatstheater Stuttgart in einem gemischten Team die vorletzte Etappe der Westroute von Stuttgart bis Ulm, um auch einen, als Staffelstab dienenden, Apfelbaum nach Augsburg zu transportieren, welcher dort mit dem Baum der Ostroute gemeinsam gepflanzt wurde.

Zu der Aktion aufgerufen hat „Performing for Future – Netzwerk für Nachhaltigkeit in den Darstellenden Künsten“. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss verschiedener Akteur*innen der Darstellenden Künste aus ganz Deutschland.

www.lima-theater.de/theaterstaffellauf-2022/