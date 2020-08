Endlich ging es wieder los!

Die Stadt ES hat mit dem „Esslinger Burgsommer“ vielen Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit nach der Corona-Pause angeboten, so auch den Musikvereinen. Zusammen mit dem MV Wäldenbronn haben wir diese Herausforderung dankbar angenommen!

Die Wäldenbronner „TanzlMusi“ eröffnete mit ihren eingängigen Polkas, Walzer und sogar einem „Schottisch“ den süddeutschen Reigen. Die Formation „Saxoholics“ übernahm mit einem bunten Strauß an rhythmisch anspruchsvollen Stücken. Nach einer kurzen Umbaupause folgte der MVL mit Corona-Brass Moderator und Posaunist Kuno Zeller führte kurzweilig durch das Programm und verstand es ausgezeichnet das Publikum miteinzubeziehen. Mit viel Applaus und heftigem Lachen dankte es das Publikum. Das Motto war ohne Risiken, aber mit Nebenwirkungen! So sollte keiner der Gäste ohne einen Ohrwurm nach Hause gehen. Mit dabei waren Titel wie: Sentimental Journey, Blueberry Hill, Blue Moon, Mein kleiner grüner Kaktus, Ice Cream, etc. Dann die Schrecksekunde: unser Wolfi hatte genug und verabschiedete sich meckernd von der Bühne. So suchte man im Publikum nach einem Ersatz-Trompeter und ganz zufällig fiel die Wahl auf unseren Dirigenten der Stammkapelle H.-J. Tichy, der mit „King of the Road“ den nächsten Ohrwurm intonierte.

Gleichzeitig sagen wir hier noch Danke, da es Hans-Jürgen war, der Corona-Brass alle Stücke arrangiert hat, damit wir auftreten konnten.

Bei dem Evergreen „What a Wonderful World“ wurden alle Musikanten auf die Bühne gebeten, um stimmungsvoll in der Dunkelheit mit Wunderkerzen das letzte Stück zu umrahmen.

Herzlichen Dank der Stadt Esslingen und Herrn Hell, sowie Blues in Town e.V. und nicht zu vergessen Ton und Licht der Events Creative GmbH!

Die nächste Gelegenheit sofern es Corona zulässt den MVL und evtl. auch Corona-Brass zu hören ist am 03.10. bei unserer Picknick-Matinee auf dem Festplatz an der Römerstraße. Nähere Infos folgen.

Musik und Freizeit auf dem Berg: MVL – Bei uns geht’s los!