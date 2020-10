Endlich daheim

Es war eine lange Zeit, in der wir nicht singen konnten. Die Wiese auf Esslingens Höhen brachte die Wende. Der Probebetrieb wurde unter geänderten Voraussetzungen im Freien wieder aufgenommen. Rückblickend war es eine gute Entscheidung, sich nicht vom Virus unterkriegen zu lassen. Unser Dirigent und die Vorstandschaft haben es geschafft, den „Proberaum“ auf der Wiese einzunehmen. Erfreulich, dass die Sänger in ordentlicher Anzahl die geänderte Situation mitgetragen haben. Bis auf wenige begründete Ausnahmen war der Chor so gut wie vollständig.

Jetzt ist es soweit, dass wir unser angestammtes Probelokal, die „Alten Aula“ in Esslingen, Beblingerstraße 3, unter völlig geänderten Voraussetzungen wieder benutzen können.

Ungewöhnlich der Probebetrieb unter den neuen Bedingungen. Großer Abstand und kein Nachbar in der Nähe, selbstständig die Töne finden… Man kann es kaum glauben, es geht sehr gut und das Gefühl für den mehrstimmigen Chorgesang wird neu empfunden. Leider fehlt das „après“ nach der Chorprobe – aber es soll nicht sein.

Wir freuen uns auf unser Konzert in der Kirche am 5.Januar 2021. Wir sind sicher, dass die hohe Qualität unseres Polizeichors auch bei diesem Konzert überzeugen wird.

Wir freuen uns darauf, für unsere Gäste und Freunde zu singen.

Wie war es noch auf der Wiese? Schauen Sie sich das Bild an.