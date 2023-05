Empfangt den Heiligen Geist! Feiert Pfingsten!

Foto: Cornelia Krause

Am Pfingstsonntag, den 28. Mai 2023, wird ökumenisch gefeiert: Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der Südkirche, dann zieht die Gottesdienstgemeinde in einer kleinen Prozession durch die Hohe Straße um in St. Elisabeth weiterzufeiern. Damit bekunden wir, dass der göttliche Geist Menschen in Bewegung setzt, von innen nach außen, von der einen Konfession zur anderen, so dass wir in Verbindung sind als ganz verschiedene Menschen, die so oder anders oder gar nicht glauben. Diesen Geist des Lebens sich intensiv zu wünschen, ist anschlussfähig für alle.

Mit Diakon Thomas Kubetschek (katholisch) und Pfarrerin Cornelia Krause (evangelisch) und Team. Im Anschluss gibt es, bei schönem Wetter mit Ausblick auf das Neckartal, etwas zu trinken und die Gelegenheit zur Begegnung.