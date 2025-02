Emilia Gramlich Württembergische Hallenmeisterin

Foto: GrS

Ulm – Großer Erfolg für Emilia Gramlich (LG Esslingen): Bei den Württembergischen Meisterschaften im Weitsprung am 1. Februar in Ulm sicherte sich die Nachwuchsathletin nicht nur den Titel, sondern stellte mit 5,32 m auch einen neuen Vereinsrekord auf. Sie übertraf damit die bisherige Bestmarke von 5,09 m, die seit 1982 von Sybille Beck gehalten wurde.

Emilia zeigte über sechs Versuche hinweg eine konstante Leistung: 5,14 m, 5,22 m, 5,07 m, 5,32 m, ungültig, 4,85 m. Schon mit dem ersten Versuch setzte sie sich an die Spitze, die sie bis zum Ende nicht mehr abgab. Besonders im vierten Versuch bewies sie ihre Klasse und setzte ihre neue persönliche Bestmarke. Ihr Training im Talentkader Leichtathletik Baden-Württemberg zahlt sich hier Schritt für Schritt aus.

Auf Platz zwei landete Julia Röhl (VfL Sindelfingen), die sich mit 5,21 Metern im fünften Versuch noch einmal an Emilia herankämpfte, aber nicht mehr vorbeiziehen konnte. Mit diesem Sieg und dem Vereinsrekord untermauert Emilia ihre Rolle als eine der vielversprechendsten Weitspringerinnen in Württemberg.

Als Zugabe gab es noch den Titel einer Vizemeisterin im 5er-Sprunglauf, den sie auch mit neuer persönlicher Bestweite von 16,38 m abschloß.

Knapp am Edelmetall vorbei erzielte sie in den Disziplinen 60m Lauf und 60 m Hürden jeweils den 4. Platz. In beiden Disziplinen war evtl. noch mehr drin, aber man muss sich ja auch für die nächsten Wettkämpfe noch etwas aufheben …