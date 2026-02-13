Elke Leiner – Pokalsiegerin beim 2. DVFLandespokal

Foto: Martin Kerner

Wir freuen uns, dass unser Mitglied Elke Leiner beim 2. DVF-Landespokal als Siegerin hervorgegangen ist. Die Übergabe des Landespokals 2026 hat am 07.02. in unseren Clubräume duch den Vorsitzenden des DVF Baden-Württembergs, Richard Kraning, stattgefunden.

Obwohl sie bei internen Clubwettbewerben oft vordere Plätze belegt, war doch die Überraschung – vor allem bei Elke selbst – sehr groß.

Bereits seit ihrer Jugend begleitet die Kamera ihren Alltag und hat sich im Laufe der Jahre als fester Bestandteil ihres Lebens etabliert. Lange stand ein eher dokumentarischer Schwerpunkt im Zentrum ihres fotografischen Schaffens. Doch mittlerweile wendet sich ihr fotografischer Blick gezielt Motiven zu, die in ihrer bildhaften Aussage über das Dokumentarische und Zufällige hinausgehen.

So sind ihre Motive vielfältiger geworden, die Neugier und Offenheit unbegrenzt. Und vermutlich ist gerade die Offenheit Neues zu entdecken und die Bereitschaft verschiedene Sichtweisen auszuprobieren ihr Weg zum Erfolg.

Fotografie ist für Elke Leiner nicht nur konzentriertes Beobachten, sondern auch Entspannung, die sie besonders in der Natur findet. Sie ist beglückt, wenn Schmetterlinge oder Vögel Portrait für sie stehen und, ob freiwillig oder nicht, mit ihr kooperieren. Doch genauso findet sie sich in anderen Genres wieder wie Street-Fotografie, Portrait- oder auch Architekturfotografie.

Fundierte technische Kenntnisse, gepaart mit dem Sinn fürs Atmosphärisches sowie ihr Sinn für die Besonderheit einer Situation machen ihre fotografischen Arbeiten so besonders.

Herzlichen Glückwunsch liebe Elke! Wir sind stolz auf dich und glücklich dich in unseren Reihen zu haben.

Weiter so!