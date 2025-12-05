Elisabeth Nill – eine Politik-Pionierin mit Stil

Foto: Lottalü Fotografie

Anfang Oktober haben die Co-Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Esslingen, Andrea Klöber und Mats Goch, der Landtagsabgeordnete Nicolas Fink sowie Wegbegleiter*innen Elisabeth Nill im Café Lore für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt. Elisabeth Nill ist eine echte politische Pionierin und eine Persönlichkeit, deren politisches Wirken weit über Esslingen hinaus reichte. Von 1972 bis 1988 war sie Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Ehrenamtlich war sie viele Jahre im Esslinger Gemeinderat und im Kreistag aktiv.

„Politik muss man mit Leidenschaft und Integrität machen“, war ihr Leitsatz für ihr politisches und gesellschaftliches Engagement. Ihr Kompass war ihre unverrückbare demokratische Haltung und ihr starker Sinn für Gerechtigkeit. Deswegen war es ihr auch immer ein wichtiges Anliegen, sich für Benachteiligte in unserer Gesellschaft einzusetzen. Elisabeth Nill wollte immer Politik mit den Menschen und für die Menschen machen. Dabei war das Thema gute Bildung ein Herzensthema für sie. Als Lehrerin am Schelztor-Gymnasium in Esslingen war es ihr besonders wichtig, ihren Schülerinnen und Schülern eine aufrechte Haltung und das Bewusstsein für die Bedeutung von Engagement für unsere Gesellschaft zu vermitteln.

Nicolas Fink resümiert die Veranstaltung: „Es war mir eine große Ehre und eine große Freude, bei der Ehrung für Elisabeth Nill dabei sein zu dürfen. Sie ist eine herausragende Persönlichkeit der SPD Esslingen und eine Vorreiterin für Frauen in der Politik. Mit ihrem großartigen Engagement in Politik und Gesellschaft hat sie Maßstäbe gesetzt. In ihrem Wirken und in ihrer Haltung zeigt sich in vorbildlicher Weise die DNA sozialdemokratischer Politik.“