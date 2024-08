Einwohnerversammlung und Neuwahl

Foto: F.G.-M.E.

Am 21. November gibt es nach sechs Jahren wieder eine Einwohnerversammlung in Pliensauvorstadt.

Dabei wird auch der neue Bürgerausschuss gewählt.

Für diese Wahl suchen wir noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten.

Jeder und jede ab 16 Jahren kann sich bewerben und gewählt werden, egal welche Staatsangehörigkeit er oder sie hat.

Der Bürgerausschuss vertritt die Bewohner des Stadtteils gegenüber der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat. Das ist eine wichtige und interessante Aufgabe. Der Bürgerausschuss trifft sich einmal im Monat für etwa zwei Stunden und bespricht, was im Stadtteil los ist und was unternommen werden muss, damit das Leben im Stadtteil gut bleibt oder besser wird. Diese Aufgaben werden dann

gemeinsam durchgeführt. Der Bürgerausschuss Pliensauvorstadt wird in der Stadt gehört und wahrgenommen.

Wenn Sie Interesse haben mehr darüber zu erfahren, schreiben Sie uns

eine E-mail an: post@ba-pliensauvorstadt.de oder rufen Sie uns an:

Andreas Jacobson, 0151 22 86 88 35.

Sie können gerne auch schon an den Sitzungen des Bürgerausschusses teilnehmen um unsere

Arbeit besser kennenzulernen.

Wir sind bereits in der Vorbereitung auf die Einwohnerversammlung und freuen uns auf Unterstützung.

Die Einwohnerversammlung und die Wahl des Bürgerausschusses finden statt am 21. November 2024 ab 17 Uhr im Saal der katholischen Kirche St. Elisabeth im Häuserhaldenweg 38.