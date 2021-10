Einradfahrerinnen bei der DM in Moers

Foto: RCO

Bei der Deutschen Meisterschaft in Moers hatte unsere Damenmannschaft am vergangenen Freitag 08.10.2021 etwas pech, denn durch eine verpatzte Übung blieb leider ein Podestplatz verwehrt. Wir sind sehr stolz auf die Leistung unserer 4er Mannschaft und Spaß hatten die Einradfrauen allemal, was schließlich die Hauptsache bei einem sportlichen Event ist. Der RCO bedankt sich bei allen Fans, die von zu Hause die Daumen gedrückt haben.

Und noch ein Hinweis: Diesen Samstag ist es endlich soweit. Schaut am 16. Oktober von 13:00 bis 17:00 Uhr bei uns in der Sporthalle in Oberesslingen vorbei! Im Rahmen von „Oberesslingen in Bewegung“ zeigen wir Euch unsere außergewöhnlichen Sportarten Radball und Einrad und laden vor allem Kinder herzlich zum Mitmachen ein. Insbesondere beim Radball-Schülertraining haben wir noch viel Platz in der Halle und würden uns freuen, mehr interessierte Kinder für die besondere Sportart Radball gewinnen zu können. Mehr Informationen findet Ihr unter: www.rc-oberesslingen.de