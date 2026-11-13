Einladung zur Sitzung des Klimarats am Do 19.11.

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Der Klimarat ist ein unabhängiges und von politischen Vorgaben unbeeinflusstes Gremium der Stadt Esslingen. Er soll die Stadt auf dem Weg zur Klimaneutralität beraten und die dazu notwendige Kommunikation über Ziele und Kriterien städtischer Klimaschutzpolitik zwischen Öffentlichkeit, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung unterstützen.

Am Do 19.11. 16 Uhr kommt der Klimarat im Esslinger Alten Rathaus zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

Der erste Vortrag ist ein Recap der Hitzewellen im Sommer 2026. Nach einer kurzen Einführung durch Dr. Katja Walther, Leiterin Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz berichtet Dr. med. Johannes Wagner, Chefarzt am Klinikum Esslingen und Facharzt für Innere Medizin, Klinische Akut- und Notfallmedizin über die Auswirkungen von Hitze auf den menschlichen Körper und die Situation am Klinikum.

Über Verkehrsverlagerung bei Infrastruktursperrungen und Erkenntnisse aus der Forschung mit Impulsen zur Adenauerbrücke berichtet Petra Schulz, Stellvertretende Landesvorsitzenden des VCD Baden-Württemberg.

Anschliessend stellt Jörg Zou, Geschäftsführer der SWE die Dekarbonisierungsstrategie der Wärmeversorgung der SWE vor und zuletzt stellen Marco Gölz und Thomas Albrecht das System des Intracting vor.

Die Sitzung ist öffentlich, Gäste sind willkommen.