Einladung zur HV der RSK-Tennisabteilung

Foto:

Die RSK-Sport Tennisabteilung lädt alle Mitglieder herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung ein, die am 09.03.2023 um 19:00 Uhr im Nebenzimmer der Jausenschenke in der Uhlbacher Str. 65, 73733 Esslingen am Neckar stattfinden wird.

Neben den Berichten der Leitungsteammitgliedern zu den einzelnen Bereichen sowie den Kassenprüfern steht dieses Jahr auch wieder die Neuwahl des Leitungsteams an. Hierbei werden alle Positionen sowie die Kassenprüfer und die Delegierten der Tennisabteilung neu gewählt. Zudem wird das Leitungsteam über die Möglichkeit eines Padelcourts informieren.

Die Hauptversammlung bietet unseren Mitgliedern die Möglichkeit, sich aktiv an der Zukunftsplanung der Abteilung zu beteiligen. Das Leitungsteam lädt alle Abteilungsmitglieder dazu ein, ihre Ideen und Meinungen zu teilen und gemeinsam die Zukunft der Abteilung zu gestalten. Eine rege Beteiligung der Mitglieder wäre ein wertvolles Zeichen für das Interesse an der Abteilung und ihrer Weiterentwicklung.