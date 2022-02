Einladung zum Weltgebetstag

Foto:

Am Freitag, 4. März feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag unter dem Motto „Zukunftsplan Hoffnung“. Frauen aus Großbritannien erzählen von ihren stolzen Regionen mit ihrer bewegten Geschichte und der multiethnischen, multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. So bekommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch ein Gesicht.

In Hohenkreuz findet der Weltgebetstag 2022 als Gottesdienst im Freien statt, am Freitag, 04. März um 19 Uhr unter den Arkaden der Hohenkreuzkirche.

Das ökumenische Vorbereitungsteam freut sich auf Ihr Kommen!