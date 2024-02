Einladung zum Weltgebetstag 2024

Foto: Kathrin Schwarze

„…durch das Band des Friedens“: so lautet der Titel des Weltgebetstags, dessen Liturgie dieses Jahr aus Palästina kommt. Zugrunde liegt ein Abschnitt aus dem Epheserbrief (Kap.4, 1-7). Der Text der Liturgie ist lange vor dem 7. Oktober 2023 entstanden, und niemand konnte ahnen, wie erschütternd der Nahost-Konflikt zum Zeitpunkt des Weltgebetstags sein würde. Das Deutsche Weltgebetstagskomitee und unsere Vorbereitungsteams haben sich intensiv mit der Situation auseinandergesetzt. Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen. An diesem Freitagabend brennen unsere Herzen mit den biblischen Texten und den Stimmen der palästinensischen Frauen für ein großes weltweites Gebet für Frieden und Gerechtigkeit und ein Ende der Gewalt. Wie jedes Jahr wird der Weltgebetstag von einem Team ehrenamtlicher Frauen vorbereitet, das sich jedes Jahr neu zusammenfindet. Seit vielen Jahren feiern in Esslingen die katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden zusammen Weltgebetstags-Gottesdienst. In der Innenstadt beginnt er am Freitag, 1. März um 18:30 Uhr mit einer Einführung von Land und Liedern, um 19:00 Uhr feiern wir die Liturgie und im Anschluss gibt es ein geselliges Beisammensein mit Imbiss. Frauen und Männer, Jung und Alt sind herzlich dazu eingeladen!