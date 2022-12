Einladung zum Weihnachtsstammtisch

Foto: R. Spatz

Liebe VdK Mitglieder,

zu unserem Weihnachtsstammtisch am Dienstag, den 13. Dezember 2022 im Restaurant Schlemmertöpfle in Mettingen (Max-Eyth-Straße 10, 73733 Esslingen) möchten wir Sie ganz herzlich einladen. Beginn ist um 11 Uhr. Natürlich sind wie immer auch Freunde, Bekannte und Interessierte herzlich willkommen. Neben gut bürgerlicher, schwäbischer Küche in gemütlicher Atmosphäre wird es ebenfalls Aktuelles rund um den VdK geben. Da es sich um den letzten Stammtisch in diesem Jahr handelt, wollen wir das Jahr gemeinsam ausklingen lassen. Bis auf bald, alles Gute, bleiben Sie gesund und herzliche Grüße vom Vorstand.