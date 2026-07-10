Einladung zum Tag der offenen Tür am 19.Juli

Foto: S.Hildinger

Liebe Bienenfreunde, liebe Mitbürger,

wir laden herzlich ein zu unserem Tag der offenen Tür am Sonntag, 19. Juli 2026 in und um unser Vereinsheim Bienengarten Oberesslingen. (Brühlwiesen 1/Esslingen am Neckar)

Von 11-17 Uhr bewirten wir mit Leckerem vom Grill, Kaffee (auch Eiskaffee und Eisschokolade) und selbstgebackenen Kuchen und bieten ein interessantes Programm für die ganze Familie:

– Spiel und Spaß beim Kinderprogramm

– Führungen und viel Wissenswertes über die Bienen

– Honigverkostung und Verkauf

– Informationsstände der Fachberatung für Bienenprodukte und des Obst-und Gartenbauvereins Oberesslingen.

Wir freuen uns auf viele Besucher!!

Parkmöglichkeiten stehen auf dem Parkplatz des Theodor-Heuss-Gymnasiums (Breslauer Straße) zur Verfügung.

Weitere Informationen mit Wegbeschreibung zum Bienengarten des BV Esslingen auch auf der Homepage unter www.imker-esslingen.de