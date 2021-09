Einladung zum Stettener Rundwanderweg

SSR – Wanderung auf dem Stettener Rundwanderweg am Mittwochvormittag, 25. August 2021.

Treffpunkt: 9.45 Uhr beim Sportplatz in Kernen – Stetten

Anfahrt: Bus X 20 um 9.23 Uhr am ZOB Bussteig 2 bis Haltestelle Stetten – Diakonie (Ankunft 9.42 Uhr). Wanderstrecke ca. 7 km (2 ½ Stunden), Aufstieg ca. 200 m.

Streckenverlauf: entlang der Hindenburgstraße zum südlichen Ortsrand am alten Friedhof vorbei durch Obstgärten und Wiesengelände in den Wald und Aufstieg über den idyllisch gelegenen Eichensee und oberhalb des Klettergartens zum Sängerheim am Rand der Weinberge, über den Aussichtspunkt „7 Linden“ hinunter zur Yburg, dem Wahrzeichen Stettens, und weiter zum Startpunkt beim Sportplatz. Dort besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Burgstüble mit großem Biergarten.

Rückfahrmöglichkeit mit Bus X 20 ab Haltestelle Diakonie um 13.16, 14.16, 15.16 Uhr zum ZOB

Wanderbegleitung: Gerhard Haug, Robert Peter, Willi Scheuter. Auskunft erteilt Gerhard. Haug – Tel. 3 70 45 79, e-mail: haug.gerhard@web.de

.

Auf dem Katzenkopf

Wieder hatte der Stadtseniorenrat Esslingen zu einer Wanderung eingeladen. 19 Wanderfreudige kamen mit dem Linienbus zum Brückle in Wäldenbronn und starteten von dort zu einer recht anspruchsvollen Tour. Ziel war der wenig bekannte Katzenkopf. Die Route führte durchs Obertal entlang des Hainbachs auf schattigen Waldpfaden ca. 8 km über 200 Höhenmeter. Die Wanderbegleiter*in Gudrun Becker, Willi Scheuter und Gerhard Haug führten die Gruppe einfühlsam betreut zum Ziel: das Gipfelkreuz auf dem Katzenkopf (493 m), wo Gudrun Becker die Gruppe ins Gipfelbuch eintrug.

Alle waren stolz über diese Gipfelbesteigung, auch wenn einige dabei ganz schön ins Schwitzen kamen. Bei schönstem Wetter im Schatten des Waldes ging es weiter auf unscheinbaren Pfaden am Rand des Katzenbühls entlang, am Dulkhäusle vorbei. Die Endstation nach gut zweistündiger Wanderung war die Georgii-Gaststätte, wo man sich bei Laki mit Riesenportionen stärken und den Durst löschen konnte.