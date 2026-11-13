Einladung zum OGV-Stammtisch

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Ein Stammtisch ist eine Gruppe von mehreren Personen, die sich in regelmäßigen Abständen in einem Lokal trifft. Im Mittelpunkt dieser Stammtischrunden stehen oft das gesellige Zusammensein und Diskussionen zu aktuellen Themen.

Auch der Obst- und Gartenbauverein RSKN möchte diese Tradition aufleben lassen und lädt Mitglieder und Freunde zum 3. Stammtisch am Donnerstag, 26. November 2026 ab 18.00 Uhr in der Gaststätte Krone in Sulzgries. Wenn Sie Lust und Zeit haben, dann freuen wir uns auf Sie. Anmeldungen unter info@ogv-rskn.de oder bei Ulla Beutel.