Foto:

Die Esslinger Bildungsinitiative e.V. öffnet an diesem Wochenende, vom Samstag, den 18. Mai bis Montag, den 20 Mai 2024, die Tore zum “Kermes” auf der malerischen Agnesbrücke in Esslingen. Von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr am Samstag und Sonntag sowie von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr am Montag erwartet Sie ein reichhaltiges Angebot. Besonders für die kleinen Gäste wird mit dem Kinderschminken für strahllende Gesichter gesorgt.