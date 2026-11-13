Einladung zum Festsonntag 100 Jahre Südkirche

Foto: Peter Köhle

Am Sonntag, 15. November 2026 laden wir zum Festsonntag im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Südkirche ein. Entworfen von Architekt Martin Elsaesser und mitgeprägt vom ersten Pfarrer Otto Riethmüller erhebt sich die Südkirche Esslingen am Rande der Pliensauvorstadt als eine der ersten Kirchen der Moderne im spannenden Dialog mit den großen mittelalterlichen Kirchen der Stadt. Feiern Sie mit uns und kommen Sie vorbei!

Der Tag beginnt um 9:30 Uhr mit einem Festgottesdienst mit der Kantorei der Stadtkirche, u.a. mit der Sprechmotette “Der Lobgesang” von Otto Riethmüller, Leitung: Johannes Zimmermann, Orgel: Fabian Grosch, Predigt: Pfarrerin Cornelia Krause. Um 10:45 Uhr erfolgen Grußworte vom Ersten Bürgermeister Ingo Rust, Kirchenrat Pfarrer Johannes Koch und Dekan Klaus-Peter Lüdke. Anschließend Empfang, Kirchenführung mit Altmesner Johann Toth, ab 12 Uhr Maultaschenessen. Nachmittags Kaffee und Kuchen sowie ein Spiel- und Bastelprogramm für Kinder und Jugendliche mit der Katholischen Familienkirche St. Elisabeth. Ausstellung zu den Kirchenbauten Martin Elsaessers, historische und biografische Fotos sowie gemalte Bilder von Kindern und Jugendlichen.

18:00 Uhr Jubiläumskonzert “Klangraum Südkirche”. Die Jugendkantorei der Stadtkirche Esslingen singt Chormusik aus sechs Jahrhunderten, Leitung: Bezirkskantor Johannes Zimmermann. Bewirtung mit Getränken im Vorfeld und danach durch Pliensauvorstadt live e.V.