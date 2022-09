Einladung zum Bürgerdialog III

Foto: Karl-Heinz Thiel

In dem Areal zwischen Palmstraße, Tobias -Mayer -Straße, Am Schönen Rain und Wäldenbronner Straße wird in mehreren Bauabschnitten ein neues innovatives Wohnquartier entstehen: Das Tobias-Mayer-Quartier. Der BA WHSO und der BA St. Bernhardt haben hierfür den Bebauungsplanvorentwurf vom Stadtplanungsamt Esslingen erhalten und können dazu bis zum 30. September Stellung nehmen. Dazu trafen sich jeweils 2 Mitglieder der beiden Bürgerausschüsse mit Architekt Jörg Schall vom BA Innenstadt, der sachkundig ist und in seinen vielen Jahren im BA schon einige Stellungnahmen verfasst hat. Er wies auf verschiedene Punkte hin, die es zu beachten gilt und zu denen wir mehr Informationen benötigen, wie z. Bsp. die Auswirkungen auf die angrenzenden Straßen und Wohngebiete. Auch wollen wir auf alle Fälle dafür plädieren, dass die Höhe der beiden Gebäude an der Kirche in der Palmstraße auf 3 Stockwerke, wie im Siegerentwurf beim Wettbewerb präsentiert, begrenzt werden. Im Bebauungsplanvorentwurf wurden diese auf 4 Stockwerke aufgestockt. Im Bürgerdialog III sind alle Interessierten zur öffentlichen Unterrichtung mit Darlegung der Planung und Anhörung der Öffentlichkeit am kommenden Dienstag, 20.9.2022 um 18.30 Uhr in der Alten Kelter in der Stettener Straße herzlich eingeladen Es wird der Bebauungsplanvorentwurf vorgestellt sowie die Architektenentwürfe der Gebäude Im ersten Bauabschnitt . Mit dabei werden neben den Organisator*innen der Stadt Esslingen, der EWB GmbH sowie der BGE auch die beiden Architekturbüros Studio Vlay Streeruwitz und Wittfoht Architekten sowie Vertreter*innen der IBA’27 und der AlWo 1 sein. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.tobias-mayer-quartier.de/ mitmachen/veranstaltungen.