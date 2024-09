Einladung: Gemeinsam sicher-Wie schaffen wir das?

Foto: Büro Sebastian Schäfer MdB

Unsere freiheitliche Gesellschaft ist verwundbar. Die schrecklichen islamistischen Attentate von Mannheim und Solingen haben uns das unmittelbar vor Augen geführt. Angesichts der komplexen Bedrohungslage brauchen wir neue sicherheitspolitische Antworten und müssen innenpolitische Reformen umsetzen. Unser wertvollstes Gut – unsere freie Gesellschaft – müssen wir besser schützen und verteidigen. Die Landesregierung hat gerade ein großes Paket vorgelegt. Auch auf Bundesebene sind wir dabei, wesentliche Reformen umzusetzen.

Unter dem Motto „Gemeinsam sicher – Wie schaffen wir das?“ möchte ich gemeinsam mit meinem Fraktionskollegen Marcel Emmerich MdB und Ihnen am Dienstag, den 1. Oktober um 19 Uhr in meinem Wahlkreisbüro (Im Heppächer 15 | 73728 ES) darüber diskutieren, wie eine Zeitenwende in der Innen- und Sicherheitspolitik bei uns aussehen könnte. Marcel Emmerich ist Ulmer Bundestagsabgeordneter und als Obmann im Innenausschuss zuständig für sicherheitspolitische Themen.

Wir wollen auch über präventive Maßnahmen sprechen, die vor allem dort zum Einsatz kommen, wo wir die gefährdeten Menschen direkt erreichen: in den Schulen, in den Flüchtlingsunterkünften, aber auch im digitalen Raum. Die Jugendkriminalität treibt uns auch in der Region um – hier müssen wir entschlossen gegensteuern. Zu diesem Diskussionsabend möchte ich Sie herzlich einladen. Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung unter: sebastian.schaefer.wk@bundestag.de