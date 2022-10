Einführung in die Meditation

Foto: Uwe Mönninghoff

„Schweige und höre.“ Wenn der Herbst in den Winter übergeht, dann ist es an der Zeit, der Sehnsucht nach Stille und Einkehr zu folgen. Schon immer sehnten sich Menschen nach innerer Ruhe, nach Kontakt zur inneren Quelle und konkreter Gotteserfahrung. Alle Religionen kennen den Erfahrungsweg der Meditation.

Das Kloster für die Stadt bietet am Samstag, 29. Oktober von 10 bis 17 Uhr einen Meditationstag in Chor und Sakristei der Franziskanerkirche Esslingen an (Franziskanergasse 4). Der Tag dient dazu, Grundelemente christlicher Meditation kennenzulernen: Meditation in der Stille, Wahrnehmung des Atems und Leibes, Umgang mit Störungen. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich, aber bequeme Kleidung und Socken. Für die Mittagspause bitte ein Vesper mitbringen. Getränke sind vorhanden.

Mit Gabriele Greiner – Jopp, Dipl. Religionspädagogin, geistliche Begleiterin, Meditationsleiterin und Pfarrerin i.R. Cornelia Reusch, geistliche Begleiterin und Kontemplationslehrerin. Nähere Informationen bei Cornelia Reusch unter 0157 – 720 250 79.

Anmeldung online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster