Einen Gang hochschalten für Klimagerechtigkeit!

Foto: Madeleine Wörner

Am 30. Oktober ca. 9:45 Uhr kommt sie vorbei, die Mitradel-Aktion Road2COP31, organisiert unter anderem von Misereor. Die Strecke führt entlang der Route zur Weltklimakonferenz in Antalya von Aachen bis Passau, die Etappe am 30.10. führt von Ludwigsburg nach Ulm.

Die Initiative von Misereor, dem Klima-Bündnis und dem European Climate Pact Deutschland sowie den ADFC-Kreisverbänden Düsseldorf und Bonn/Rhein-Sieg bringt Menschen entlang der Route zur Weltklimakonferenz COP31 über Klimagerechtigkeit und die Folgen der Klimakrise miteinander ins Gespräch.

Auf ihrem Weg zur Weltklimakonferenz COP31 in Antalya legt Misereor-Klimaexpertin Madeleine Wörner gemeinsam mit Mitradelnden rund 1.000 km von Aachen nach Passau zurück, ehe die Reise mit Bahn und Bus weiter in die Türkei führt. „Mit der Road2COP31 wollen wir zentrale Fragen der Klimapolitik aufgreifen und mit den Erfahrungen und Perspektiven der Menschen entlang der Strecke verbinden“, betont Wörner.

Teilnehmen kann jeder, der regelmäßig Rad fährt. Eine Anmeldung für die jeweilige Etappe ist notwendig.

Infos gibt es bei https://www.misereor.de/mitradel-aktion-road2cop31

Wörner unterstreicht: „Wir müssen beim Klimaschutz jetzt einen Gang hochschalten, um den Wandel fair und nachhaltig zu gestalten.“

Infos: hochschalten@klima-es.de