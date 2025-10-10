Eine Zeitreise am Klavier – Von Barock bis Jazz

Foto:
Musik spiegelt den Geist ihrer Zeit wider – und genau
diesen Wandel können Sie an diesem Abend hautnah
erleben.
Die Pianistin Hanna Choi lädt Sie zu einer musikalischen
Zeitreise ein, die Sie durch die Epochen vom 16. bis zum
20. Jahrhundert führt. Von der feinen Schönheit des
Barock über die klare Struktur der Klassik und die
leidenschaftliche Ausdruckskraft der Romantik bis zu den
schimmernden Klangfarben des Impressionismus sowie
der facettenreichen Harmonie und dem Rhythmus des
Jazz.” Freuen Sie sich auf großartige Klavierwerke von
Bach, Beethoven, Rachmaninoff, Debussy, Gershwin und
mehr!
Sonntag, 19. Oktober 2025, 18 Uhr
Kath. Kirche St. Maria – Mettingen
Lerchenbergstraße 4
73733 Esslingen
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten