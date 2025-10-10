Eine Zeitreise am Klavier – Von Barock bis Jazz

Foto:

Musik spiegelt den Geist ihrer Zeit wider – und genau

diesen Wandel können Sie an diesem Abend hautnah

erleben.

Die Pianistin Hanna Choi lädt Sie zu einer musikalischen

Zeitreise ein, die Sie durch die Epochen vom 16. bis zum

20. Jahrhundert führt. Von der feinen Schönheit des

Barock über die klare Struktur der Klassik und die

leidenschaftliche Ausdruckskraft der Romantik bis zu den

schimmernden Klangfarben des Impressionismus sowie

der facettenreichen Harmonie und dem Rhythmus des

Jazz.” Freuen Sie sich auf großartige Klavierwerke von

Bach, Beethoven, Rachmaninoff, Debussy, Gershwin und

mehr!

Sonntag, 19. Oktober 2025, 18 Uhr

Kath. Kirche St. Maria – Mettingen

Lerchenbergstraße 4

73733 Esslingen

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten