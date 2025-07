Eine Vision für die Wäldenbronner Straße?

Foto: Petra Schulz

CDU und SPD haben den Antrag gestellt, die Verkehrssituation in der Wäldenbronner Straße zu verbessern. Die Verwaltung soll überprüfen, welche Möglichkeiten hierfür bestehen und wie man die Straße so umgestaltet, dass diese ihren Anforderungen als zentrale Einkaufsstraße im Norden von Esslingen nachkommt. Auch als VCD sehen wir die aktuelle Situation in der Wäldenbronner Straße kritisch. Die Straße wird stark vom KFZ-Verkehr frequentiert und dominiert. Autos dürfen auf dem Gehweg parken. Für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, bleibt wenig Platz übrig. Bis auf ein paar Bäume gibt es wenig Grün und Sitzgelegenheiten. Diese Punkte sollten bei einer Umgestaltung im Vordergrund stehen. Es braucht dabei eine besondere Berücksichtigung der Kinder, der älteren und der mobilitätseingeschränkten Menschen. Gegen die starke Frequentierung der Straße hilft vor allem eine Sache: weniger KFZ-Verkehr. Dafür müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die Geschäfte und Arztpraxen in der Wäldenbronner Straße sicher und bequem zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. Es reicht nicht, nur die Straße an sich zu betrachten, sondern es muss dafür eine Verkehrsplanung für den gesamten Stadtteil geben. Mehr Parkplätze und mehr Platz für die Autos, wie es sich einige Gewerbetreibende wünschen, werden die Verkehrssituation verschlimmern. Die Wäldenbronner Straße sollte eine Straße für alle sein, nicht nur für den KFZ-Verkehr. Optimal ist dafür ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Autos können dabei weiter durchfahren, allerdings werden dadurch auch andere Verkehrsarten gestärkt. Davon profitieren sowohl die Anwohner als auch der Handel