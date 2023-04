Eine Sinfonie für RSKN

Foto: MiFü

Was in der Überschrift so blumig klingt, ist tatsächlich musikalisch gemeint. Auch den Termin für diese „RSKN Sinfonie Nr.1“ können Sie bereits notieren: Es ist der 18. November um 19 Uhr in der Ev. Kirche Sulzgries. Initiator für „RSKN musiziert“ ist der Verein Miteinander-Füreinander. Er will mit einem breiten Musikbündnis das musikalische Zusammengehörigkeitsgefühl in Sulzgries wiederbeleben und stärken. Denn miteinander musizieren, auch Generationen übergreifend, fördert nicht zuletzt das Verständnis füreinander.

Es ist schier unglaublich: Am letzten Wochenende landeten die Flyer erstmals in den RSKN-Briefkästen. Bereits am Montagabend hatten sich 13 unterschiedliche Instrumente und ihre Spielerinnen und Spieler gemeldet. Die „RSKN Sinfonie Nr.1“ ist kein Flashmob, kein beliebiges Event, hat auch nichts mit der Mitgliedschaft in einem Verein zu tun. Die Komposition entwickelt sich mit der Zahl der Teilnehmenden und ihrer Instrumente. Es gibt keine bereits existierende Partitur. Mit ihren Instrumenten gestalten die Mitwirkenden die Sinfonie. Bei Wolfgang Layer als Komponist der RSKN-Sinfonie laufen alle Fäden zusammen. Er wird sich mit allen Teilnehmenden in Verbindung setzen, um sie und ihren musikalischen Background in die entstehende Musik einzubinden.

Mitmachen dürfen Alle. Die Anmeldung bis spätestens 30.4.2023 erfolgt formlos per E-Mail. Geben Sie an, welches Instrument Sie spielen bzw. welche Stimmlage Sie singen wollen. Unsere E-Mail: RSKNmusiziert@gmx.de