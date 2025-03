Eine Reise durch Ägyptens Geheimnisse

Foto: VILLA e.V.

Was für eine aufregende Woche! Vom 3. bis zum 7. März 2025 erlebten die Kinder in der VILLA eine unvergessliche Abenteuerreise in die Welt des alten Ägypten. Unter der Leitung von Goran Kevin Leovac und Vanesa Ujevic tauchten sie ein in die faszinierende Kultur der Pharaonen, Pyramiden und Hieroglyphen.

Mit viel Begeisterung entschlüsselten die kleinen Archäologen geheime Schriftzeichen, bastelten kunstvolle ägyptische Symbole und begaben sich auf eine spannende Schatzsuche. Die Tage waren gefüllt mit kreativen Entdeckungen, Rätseln und jeder Menge Spaß.

Ein besonderes Highlight war der gemeinsame Ausflug ins Kinderkino, der für strahlende Augen und begeisterte Gesichter sorgte. Auch kulinarisch wurden die jungen Entdecker verwöhnt: Die frisch zubereiteten Mahlzeiten von Marija Leovac sorgten für gemütliche Momente des Austauschs und stärkten die Kinder für neue Abenteuer.

Die VILLA inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus e.V. blickt auf eine erfolgreiche Woche voller Kreativität, Gemeinschaft und Entdeckungen zurück. Die Erinnerungen an diese spannende Reise ins alte Ägypten werden sicherlich noch lange nachklingen!

Weitere Infos zu den Ferienprogrammen und Mitmachangebote für Interessierte unter: www.villa-esslingen.de