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Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Das rät der Prediger (Kapitel 4,6) im wunderbaren Monatsspruch für September 2026. Eine Hand voll Ruhe – der Vorschlag kommt zur rechten Zeit, bevor in der Monatsmitte die Schule und das umtriebige Leben für viele wieder beginnt. Da macht es Sinn, heute schon die Entscheidung zu treffen, dass eine Hand voll Ruhe zu den unsichtbaren Schätzen gehören könnte, die aus diesem Sommer in den Herbst mitgenommen werden sollen. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Hand voll Ruhe zu finden. Vielleicht ist die Geste der nach oben ausgestreckten leeren Hände dabei ein Anfang, sie ist ein Gebet ohne Worte um das, was wir brauchen.

Auch die Angebote des Klosters für die Stadt helfen bei diesem Vorhaben. Im September findet am 12.09. ein Workshop Tanz-Reise statt, am Montag, 14.09. beginnt wieder die wöchentliche Stunde der Stille, am Mittwoch, 16.09. der Kurs Singen am Vormittag. Ebenfalls am Mittwoch, 16.09. wird zum zweiten Mal die Klangreise in der Franziskanerkirche angeboten, der Auftakt war ein wunderbares stimmungsvolles Erlebnis in der Franziskanerkirche. Auch die abendliche Tanz-Reise (Samstag, 19.09.), die Eutonie (Montag, 21.09.) und der meditative Tanz (Mittwoch, 23.09.) sind Angebote, die stets offen sind für neue Interessierte, die Wesentliches entdecken und Ruhe finden möchten. Das ganze Programm liegt in den Innenstadtkirchen aus und kann auf der Homepage unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster eingesehen und heruntergeladen werden. Herzliche Einladung, so oder anders eine Hand voll Ruhe zu finden.