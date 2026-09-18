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Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Was für ein schöner und wahrer Spruch (Monatsspruch der Kirche aus dem Buch Prediger). Eine Hand voll Ruhe – der Vorschlag kommt zur rechten Zeit, wenn die Schule und das umtriebige Leben für viele jetzt wieder beginnt. Innehalten, Pause machen, sich “eine Hand voll Ruhe” gönnen – das hilft um dankbar zurück und zuversichtlich nach vorne schauen zu können.

Die Angebote des Klosters für die Stadt helfen dabei. Noch können wir bis etwa Mitte Oktober in der unbeheizbaren, wunderbaren leeren hohen Franziskanerkirche sein. Die abendliche Tanz-Reise (Samstag, 19.09.), die Stunde der Stille (Montag, 21.09. und wöchentlich) und der meditative Tanz (Mittwoch, 23.09.) finden darin statt und bringen sich also in eine heilig anmutenden Atmosphäre. Doch auch in der Sakristei, dem Vorbereitungsraum der Franziskanerkirche, lässt es sich wunderbar zur Ruhe kommen durch die Eutonie, wörtlich “Wohlspannung” – Übungen, die dem Körper und der Seele gut tun. Die Klangreise, ein neues Angebot am Mittwoch, 30.09., erfüllt den Raum und das eigene Herz durch wohltuende Schwingungen von Monochord, Klangschalen und obertonreichen Instrumenten. Alle Angebote sind offen für neue Interessierte, die Wesentliches entdecken und Ruhe finden möchten. Das ganze Programm liegt in den Innenstadtkirchen aus und kann auf der Homepage unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster eingesehen und heruntergeladen werden. Herzliche Einladung, so oder anders eine Hand voll Ruhe zu finden.