Ein zweites Leben für PV-Module in Esslingen

Foto: Klimaschutzagentur

Am 23. November fand im Kulturzentrum Dieselstrasse in Esslingen eine spannende Veranstaltung zur Umnutzung von PV-Altmodulen zu Steckersolargeräten statt. Organisiert wurde das Event von der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen, dem Kulturzentrum Dieselstrasse, dem ReparaturCafé Esslingen und dem Repair-Café Beuren.

Die kostenfreie Veranstaltung richtete sich an Technik-Interessierte, wobei keine speziellen Vorkenntnisse zu Photovoltaik-Anlagen erforderlich waren. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, sich umfassend über Steckersolargeräte zu informieren und unter fachkundiger Anleitung ihr eigenes Balkonkraftwerk zu bauen.

Der Tag begann mit einführenden Vorträgen, in welchen die Grundlagen und Vorteile von Steckersolargeräten erläutert wurden. Anschließend führten das ReparaturCafé Esslingen und das Repair-Café Beuren die Teilnehmer durch den praktischen Teil der Veranstaltung, bei dem alte PV-Module zu neuen, funktionsfähigen Steckersolargeräten umgebaut wurden. Die hierfür bereitgestellten 65 PV-Module wurden dabei von der SolarES GmbH, dem PV-Fachbetrieb der Stadtwerke Esslingen, gespendet. Sie waren seit 2006 auf dem ehemaligen Werksgelände in der Esslinger Weststadt in Betrieb, und wurden in diesem Jahr im Zuge des Standortwechsels demontiert.

In Summe sind daraus 17 Balkonkraftwerke mit einer Leistung von knapp 8 kWp entstanden. In 2025 soll es weitere Termine geben. Infos hierzu finden sich auf der Homepage der Klimaschutzagentur: www.ksa-es.de