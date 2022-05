Ein voller Erfolg!

Foto: Foto: e

„Gestatten, Muslim.“ lautete nach drei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder das Motto der Straßenaktion der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG). Vergangenen Samstag begrüßten junge Mitglieder der Oberesslinger Fatih Moschee interessierte Passanten an ihrem Informationsstand auf dem Bahnhofsplatz in der Esslinger Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein stellten sie sich und ihren Verein, der mit 45 Jahren einer der ältesten Moscheevereine in Esslingen ist, vor und beantworteten Fragen zu verschiedenen Themen aus Sicht des Islam. Ziel dieser europaweit stattfindenden Organisation ist das Aufeinanderzugehen, um Vorurteile abzubauen. „Diesem Ziel ist man wieder ein Stück näher gekommen.“, so das Fazit der Teilnehmer am Nachmittag. Sowohl der Verein als auch die Passanten zeigten sich hochzufrieden über den regen Austausch in angenehmer Atmosphäre. Zum Abschied wurde allen Interessenten eine Rose überreicht. Insgesamt 240 Rosen wurden so verteilt. Eine Passantin fasste ihr Entzücken darüber folgendermaßen in Worte: „[…] habt ihr damit sicher im Herzen berührt und nur nochmal bestätigt, dass ihr wunderbare Menschen seid, die genauso dazu gehören […].“ Mehr Motivation braucht es nicht. Der Aufwand hat sich gelohnt!