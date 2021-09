Foto: Matthas Schellenberg

Tatsächlich! Am Sonntag, den 19.09. 2021 konnten Spaziergänger ein besonderes Ereignis beobachten. Noch nie wurde ein U- Boot im Neckar vor Esslingen gesichtet! Das U-Boot hieß: ´dieBasis´ taucht auf!´ Es war Richtung Pliensau unterwegs. Die Tour führte weiter über Stuttgart, nach kurzem Halt in Bad Cannstadt ging es zum Max Eyth-See. Die Schleuse Hofen war Ziel. Die Besatzung freute sich über viele staunende und winkende Menschen am Ufer. Das Boot ist symbolisch für dieBasis, die tatsächlich vehement auftaucht: Wir haben nun 31.000 Mitglieder. Umfragen zeigten aber, dass uns viele Menschen noch gar nicht kennen. Manche haben zwar von uns gehört, wissen aber nicht, wofür wir eintreten. Mit dem U-Boot haben wir auf uns aufmerksam gemacht. Schaut nach, was das wirklich ist, dieBasis.

https://diebasis-partei.de/