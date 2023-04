Ein Samstag im Kloster

Foto: Johnny Mcclung

Mit dem Workshop „Eutonie intensiv“ bietet das Kloster für die Stadt einen wunderbaren Vormittag, um Ruhe zu finden und in einen guten Kontakt mit sich selbst zu kommen. Zwischen Anspannung und Entspannung liegt: Eutonie – Wohlspannung! Die Eutonie-Übungen lösen Verspannungen und Schmerzen, Klarheit und Präsenz wird gefördert, Stress abgebaut. Am Samstag, 22. April, von 10 bis 13 Uhr im Lemppsaal des BLARER, Eingang Blarerplatz. Mit Chris Kunstmann-Lechner, Eutoniepädagogin, Musikerin, www.koerperundstimme.com, Tel. 318955.

Am Abend gibt es dann die Möglichkeit, sich ausgreifend in der zauberschönen Franziskanerkirche zu bewegen: Die Tanzreise in diesem Raum lässt dich anders nach Hause gehen, als du gekommen bist. Am Samstag, 22. April, von 19:30 bis 21:30 Uhr, Eingang Franziskanergasse 4. Mit Cordula Knöfel, Tanz- und Ausdruckspädagogin Core Connexion Transformational Arts, GHS Lehrerin, www.tanzreise-esslingen.de.

Zu beiden Angeboten können Sie sich online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster anmelden.