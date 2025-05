Ein Monat, drei Programme

Foto: LESH

Was war das doch für ein perfekter Start in den Mai! Das Wetter hätte nicht besser sein können und der Brunnenwanderweg im oberen Hainbachtal strahlte ob so vieler Menschen, die keine andere Leidenschaft zu haben schienen als das Wandern. Und wer wandert, muss sich auch ab und zu erholen. Viele kamen diesem Erholungsbedürfnis bei der Eintracht nach und wurden damit zu fröhlichen Kleinsponsoren des Männerchores, der nicht nur diesen Tag mit allem, was dazugehört, aus eigener Kraft stemmte, sondern auch noch das 3. Kelterfest Wäldenbronn zusammen mit der Concordia Wäldenbronn vor sich hat. Termin ist Sonntag, der 25. Mai in der Alten Kelter an der Stettener Straße 30.

Diesen Tag sollten sie am besten komplett im Hof der Kelter verbringen. Wenn Sie also vorher beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche waren, gleich danach in die Stettener Straße fahren. Da gibt´s den perfekten Frühschoppen. Nicht nur für Ihr leibliches Wohl ist dort gesorgt, sondern auch für richtig gute Unterhaltung. Und die kommt, wenn die beiden genannten Chöre mal nicht zum Singen kommen, weil sie einschenken, grillen oder bedienen wollen, vom Musikverein Wäldenbronn. Wir sehen uns also am Sonntag, 25. Mai, Alte Kelter Wäldenbronn ab 11 Uhr.

Das dritte Programm findet am Freitag, dem 23. Mai statt. An diesem Nachmittag wird die Eintracht mit ihrem Kanonchor im Pflegeheim in Hohenkreuz den Bewohnern viele Melodien zum Mitsingen bringen, vor allem Kanons, welche die meisten noch kennen aus ihrer Jugendzeit. Und was gibt es Schöneres für einen älteren Menschen, als an seine Jugend erinnert zu werden. Lieder bringen sie für einen Moment zurück. Das ist das Glück des Singens.