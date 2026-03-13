Ein Mann. Ein Leben. Ein Auftrag – Spannung pur

Foto: SCM Verlag

Nachts rollten unsere Lkw auf ein paar dunkle Gebäude zu. Der Schlagbaum dazwischen zeigte: Dies ist die Grenze. Wir hielten an und warteten, und plötzlich flammte ein Scheinwerfer auf, Türen öffneten sich und Uniformierte in schwarzen Ledermänteln standen neben unseren Wagen.

“Ubiraisja! Sidschas!” Aussteigen. Sofort. Klaus Dewald hat Angst. Und fragt sich, was er kurz nach Weihnachten auf dem Weg nach Russland da eigentlich tut. Er sucht das Abenteuer, aber das ist nicht alles: Er will Menschen in ihrer Not helfen!

Diese erste Fahrt im sogenannten russischen “Hungerwinter”1990/91 ist die Geburtsstunde eines Hilfswerkes, das heute in mehr als 40 Ländern aktiv ist: GAiN (Global Aid Network). Was als Abenteuer beginnt, wird zu einer lebensverändernden Berufung.

Ob Lettland, Afghanistan, Uganda oder im Gazastreifen: Ganz egal, wo Hilfe gebraucht wird, Klaus Dewald ist vor Ort! Er packt an, wo die Not am größten ist. Das ist als gläubiger Christ seine “Mission”: Den Hoffnungslosen Hoffnung zu bringen. Klaus Dewald ist zusammen mit Hauke Burgarth am Freitag, den 20. März in Esslingen zu Gast:

19.30 Uhr, Ev. Gemeindehaus Heg.-Liebersbronn, Liebersbronner Str. 35.

Eine Lesung der besonderen Art – nicht nur, aber besonders auch für Männer!

Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.