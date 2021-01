EIN LÄCHELN FÜR ESSLINGEN

Foto: Raichle T.

Anas lächelt mit dem Herzen für euch. Der junge Syrer ist voll integriert. An seinem Wohnort ist er schon seit ein paar Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen aktiv. Mit dem Beginn seiner Ausbildung bei der Bären-Apotheke, war für ihn sofort klar, dass er auch an seinem Arbeitsort bei der Feuerwehr aktiv sein möchte. Seit dem ist der vierundzwanzigjährige bei der Einsatzabteilung Wäldenbronn ehrenamtlich aktiv. Anas ist tagsüber bei einem Einsatz grundsätzlich der Erste am Feuerwehrgerätehaus. Wir freuen uns sehr über seine Verstärkung und haben Respekt vor seiner Doppelmitgliedschaft bei zwei Feuerwehren. Chapeau!

Interesse an der Feuerwehr ? Mitmachen können bei uns Frauen und Männer ab 18 Jahre die im Esslinger Norden wohnen und/oder arbeiten. Weitere Informationen und die Ansprechpartner findest Du unter: www.ffw-waeldenbronn.de