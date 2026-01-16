Ein Jahr OMAS GEGEN RECHTS Esslingen

Foto:

Ihr einjähriges Bestehen feiern OMAS GEGEN RECHTS (OGR) am Donnerstag, 22. Januar, mit einer Veranstaltung im Kulturzentrum Dieselstraße, das auch Kooperationspartner ist. OGR Esslingen lädt alle Interessierten dazu herzlich ein, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt mit einem Sektempfang um 18 Uhr. Der gemischte OGR Chor wird mit einem eigens zusammengestellten Liedprogramm, teils mit Eigenkompositionen auftreten. Zu Gast ist Anna Ohnweiler, die 2018 OGR Deutschland gegründet hat und heute Vorsitzende des bundesweiten Vereins ist. Zusammen mit ihr wollen wir uns anschauen, was die OMAS GEGEN RECHTS bereits erreicht haben, wo sie noch hinmöchten – und wir wollen gemeinsam feiern!

Im Herbst 2024 taten sich in Esslingen erstmals ältere Bürgerinnen und Bürger zusammen, um eine lokale Initiative OMAS GEGEN RECHTS zu gründen. Denn auch in der zweitgrößten Stadt in der Region Stuttgart ist eine Zunahme rechtspopulistischer und rechtsextremer Tendenzen nicht zu übersehen. OGR wenden sich gegen die Ausgrenzung von Menschen mit Migrationsgeschichte, gegen Rassismus, Antisemitismus, Frauen- oder Islamfeindlichkeit und gegen alle Formen von Hass, Hetze und Gewalt. In Esslingen haben OGR gleich nach ihrer Gründung im Bundestagswahlkampf 2025 engagiert, öffentliche Veranstaltungen und eine Filmreihe organisiert.