Ein gutes Neues Jahr…

Foto: MVL (versch.)

… und vor allen Dingen Gesundheit wünscht der MVL allen Lesern und Mitarbeitern der Zwiebel!

Unser Weihnachtsklang am 04. Advent wurde wieder sehr gut angenommen und wir hatten einen weihnachtlichen, gemütlichen Nachmittag miteinander. Danke an alle, die dabei waren und ein großes Dankeschön an alle Helfer/innen!

Am 06. Januar, findet für unsere Mitglieder und Freunde wieder unser traditionelles „Schlachtplattenessen“ statt. Der Frühschoppen mit Mittagessen beginnt um 11.00 Uhr im Alten Schulhaus, Im Gehren 3/1, 73732 Esslingen. Zum Essen gibt es Kassler, Leber-, Griebenwurst, Sauerkraut und natürlich die „Liebersbronner“ Schlachtplatte.

Zum Nachtisch brät unser 1. Vorsitzende Andreas Beck frische Apfelringe, die mit Vanilleeis serviert werden!

Anmeldung per Mail bei Sabine Gansloser, sabhae@web.de oder telefonisch bei Luise Schwammel, Tel. 07 11/36 15 62.

Sollten Sie sich jedoch kurzfristig entscheiden, sind Sie selbstverständlich ebenso herzlich willkommen.

Termine 1. Quartal 2026:

06.01.2026 ab 11.00 Uhr Frühschoppen mit Schlachtplatte im Alten Schulhaus

29.01.2026 ab 18.30 Uhr Stammtisch im AS

07.02.2026 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung (nähere Infos folgen)

07.03.2026 19.00 Uhr Frühjahrsunterhaltung im Gemeindehaus Hegensberg

MVL – Sei dabei!

www.mv-liebersbronn,de, facebook sowie instagramm