Ein gesungenes Danke!

Foto: Markus Hack

Lange Zeit probt Singebration nun schon in den Räumen des Gemeindehauses von St. Katharina in Sulzgries. Um der Gemeinde einmal von Herzen „Danke“ zu sagen, dürfen wir nun am 05.05. um 10:30 Uhr den zentralen Gottesdienst der katholischen Kirche Esslingen begleiten und musikalisch umrahmen.

Singebration ist als unabhängiger, eigenständiger Rock- und Pop-Chor seit Jahren in Sulzgries im katholischen Gemeindehaus beheimatet. Wir proben montags von 19:30 – 21:00 Uhr und konnten auch bereits am Wochenende die ein oder andere Sonderprobe dort stattfinden lassen. Es freut uns daher sehr, die Gemeinde nun musikalisch begleiten zu dürfen.

Gleichzeitig ist es auch unser erster kleiner Auftritt unter unserer neuen Leiterin Katharina Campos Aquino, weshalb wir dem Termin mit besonderer Spannung entgegenfiebern. Auch wenn wir leider nur in verkleinerter Besetzung dabei sind, werden die bewegenden und stimmungsvollen Lieder in der wunderbaren Atmosphäre von St. Paul uns allen sicherlich einen tollen Start in den Tag bescheren.

Ihr seid also herzlich eingeladen, diese kleine gesangliche Kostprobe mit einem schönen Gottesdienst in St. Paul zu kombinieren.

Und wenn´s Euch gefallen hat – kommt gerne montags zu unseren Proben in Sulzgries. Alle Informationen findet Ihr unter www.singebration.com.