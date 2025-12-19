Ein bewegtes Jahr geht zu Ende

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Viele große und kleine Projekte wurden angestoßen oder umgesetzt – mit dem Ziel, Esslingen lebenswert, zukunftsfähig und handlungsstark weiterzuentwickeln.

Ein Schwerpunkt lag erneut auf Bildung und Infrastruktur. Mit dem im Februar 2025 beschlossenen Sanierungsfahrplan für Schultoiletten wurde auf Antrag der Freien Wähler ein langjähriges Problem konkret angegangen: Bis 2028 werden die WCs in 30 Schulgebäuden saniert. Ebenfalls im Februar erfolgte die Grundsteinlegung für den Neubau der Zollberg-Realschule. Im Juni wurde die neue Elisabeth-Selbert-Realschule in der Pliensauvorstadt feierlich eingeweiht. Parallel dazu schreiten Wärme- und Energiewende im Stadtgebiet voran, ebenso die Vorbereitungen zur Sanierung des Marktplatzes, und der Neckaruferpark nimmt Gestalt an.

Ein zentrales Dauerthema bleibt die Stadtbücherei. Nach Gemeinderatsbeschluss, Bürgerbegehren und der Vorbereitung eines Bürgerentscheids am 8. März 2026 steht eine seit vielen Jahren diskutierte Frage vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Auch der Blick über Esslingen hinaus kam nicht zu kurz: Ein Bericht unterstrich die Bedeutung der Städtepartnerschaften. Vereine und Ehrenamt standen ebenfalls im Fokus. Gemeinsam mit der CDU setzten sich die Freien Wähler für eine Hallenförderung ein, fanden dafür jedoch keine Mehrheit im Gemeinderat. Mit der Bewerbung zur BUGA 2043 und der Ansiedlung der Zukunftsfabrik Esslingen mit Schwerpunkt KI wurden wichtige Weichen für morgen gestellt.

Wir Freien Wähler stehen für eine pragmatische, sachliche und ideologiefreie Kommunalpolitik – engagiert, verantwortungsvoll und mit Freude an der Gestaltung. So wollen wir auch 2026 wieder Kommunalpolitik für Sie machen.