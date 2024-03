Ein bemerkenswertes Wochenende!

Foto: eigene Aufnahme

Am Freitag, den 8. März fand in der Bahnhofstraße eine eindrucksvolle Kundgebung zum internationalen Frauentag statt. Beteiligt waren auch zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten von FÜR Esslingen. Mit der lebendigen Moderation von Margitta Zöllner, den vielfältigen Redebeiträgen u.a. von Gabi Conrad, Heike Knauer und Do Jauernig und natürlich von den Gemeinderätinnen Dilek Toy und Sigrid Cremer wurde klar: Der 8. März ist heute noch genauso wichtig wie vor über 100 Jahren, denn in der Realität erfahren Frauen nach wie vor Diskriminierung und gravierende finanzielle Nachteile aufgrund ihres Geschlechts!

Mit den gemeinsam gesungenen Liedern kam auch die Kultur nicht zu kurz. Richtig schön waren auch die Kurdischen Tänze mitten auf der Bahnhofstraße. Sogar einige Mädchen und Frauen aus dem Publikum haben sich eingereiht.

Am Samstag waren dann 6 Mitglieder zum Verteilen unseres Flyers zur Bücherei am Postmichelbrunnen und vor dem Kögel, wo zahlreiche Besucher die möglichen Örtlichkeiten besichtigten. Wir haben sachlich und respektvoll über das Vorhaben der Stadt diskutiert und waren sehr erfreut, dass es auch bei den Besuchern viel Zustimmung für unsere Position gab, dass die Bücherei in einem modernisierten Pfleghof bleiben soll. Auch in der Esslinger Zeitung wird das Thema heiß diskutiert. Am Montag erschienen mehrere kritische Leserbriefe. Da hieß es z.B.: „…Ich bin da bei Gemeinderätin Toy: Nicht jeder Bürger würde auf die Idee kommen, eine Wohnung anzumieten, wenn er ein eigenes Haus besitzt.“ Der komplette Flyer und die ausführliche Argumentation zum Thema findet sich auf unserer Homepage unter www.für-esslingen.de

Außerdem laden wir alle interessierten Bürger zu unserer öffentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag, den 17.3. 16 Uhr im Bürgerhaus Pliensauvorstadt ein. Da werden die inhaltlichen Schwerpunkte unseres Wahlkampfs diskutiert. Natürlich auch das Thema Bücherei.