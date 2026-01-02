Ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr 2025

Foto: RCO

Der RC Oberesslingen blickt auf ein sportlich erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Neben den zahlreichen Platzierungen auf Landesebene erzielten die Sportlerinnen und Sportler auch Top-Platzierungen auf Bundes- und internationaler Ebene und spiegeln die kontinuierliche Vereinsarbeit wider.

Im Einrad war der RC Oberesslingen bei den Deutschen Meisterschaften mit mehreren Mannschaften sowohl im Juniorinnen- als auch im Elite-Bereich vorne vertreten. Bei den Juniorinnen erreichte der 4er RCO 4 mit Hanna, Marie, Marlene und Ronja Platz 4. Der 4er RCO 5 mit Antonia, Aurelia, Katja und Margarete belegte Rang 8, die beiden Sechser-Formationen belegten die Plätze 6 und 7.

Auch im Elite-Bereich zeigte sich der Verein geschlossen stark. Der 4er RCO 1 mit Jenny, Madeline, Amelie und Vivien fuhr auf Platz 3. Der 4er RCO 2 belegte Rang 6, der 6er RCO 3 erreichte Platz 4.

Im Radball erreichten Moritz und Tarik beim U23-Deutschland-Pokal-Finale Platz 2 und gewannen bei der U23-Europameisterschaft die Silbermedaille. In der 1. Bundesliga im 5er-Radball zog die Spielgemeinschaft mit dem RSV Reichenbach ins Final Five ein und belegte bei der Deutschen Meisterschaft Rang 5. Für Oberesslingen standen Tarik, Moritz, Jakob und Markus im Kader.

Besonders erfreulich ist die Platzierung in der Gold-Pokal-Wertung 2025, die jährlich vom Dachverband German Cycling veröffentlicht wird. In dieser Wertung werden alle Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften ab der Altersklasse U15 berücksichtigt. Mit 46 Punkten belegte der RC Oberesslingen unter allen gewerteten Vereinen einen hervorragenden 10. Platz. Ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre – von Platz 30 im Jahr 2015 über Platz 23 im Jahr 2023 bis heute – unterstreicht die nachhaltige Vereinsarbeit und die erfolgreiche Nachwuchsförderung. Damit zählen wir erneut zu den erfolgreichsten Hallenradsportvereinen Deutschlands und versuchen, diesen Weg auch im Jahr 2026 weiter zu beschreiten.