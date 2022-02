Ein Abend nur für Mädels im Jugendhaus Nexus

Foto:

Jugendhaus Nexus

An diesem Samstag 26.2. hat das Jugendhaus Nexus in Oberesslingen eine spezielle Aktion für Mädchen* geplant. Von 16 bis 20 Uhr gibt es ein spannendes Programm für alle Mädels ab der fünften Klasse. Nach einem Begrüßungs-Smoothie oder Cocktail können die Besucherinnen frei aus verschiedenen Aktionen wählen. Neben einer Yoga-Einheit und einem Tanzworkshop gibt es Stationen zur Herstellung von kleinen Do-It-Yourself-Kunstwerken oder auch gemeinsame Spiele. Natürlich kann aber wie immer auch nur gechillt, gequatscht oder Musik gehört werden. Dazu gibt es noch ein paar leckere Snacks und vieles mehr in entspannter Atmosphäre ganz ohne Jungs. Wir freuen uns schon auf diesen ganz besonderen Mädels-Abend! Die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich, die Teilnehmerinnen sollten aber vorab einen Schnelltest machen (bei Schülerinnen zählt der Schul-Ausweis als Testnachweis).