Echte Männer singen!

Foto: S. Bade-Bräuning

Ist Chorsingen Dein Ding? Dann komm zum Esslinger Liederkranz! Wir sind der flexible Chor für Dich. Dienstag oder MIttwoch, Männerchor, Kammerchor oder gemischter Chor, such Dir was Passendes raus.

Du bist bereits chorerfahren und hast Lust, in einem großen Werk wie “Carmina Burana” mitzusingen? Dann ruf doch einfach an: Esslinger Liederkranz/ EL-Singers, Hotline: 0711 – 80 64 019. sbb@sbb-musik.de. Proben: ab 10.9. dienstags, after work (18.30-21 Uhr). Alles weitere telefonisch/ per Mail. Bis dann!