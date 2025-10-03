E II- RSK ES feiert Sieg gegen Wäldenbronn II

Foto: e

Die E II-Jugend des TSV RSK Esslingen hat in neuer Zusammensetzung und mit neuem Trainerteam im ersten Saisonspiel das Derby gegen den TSV Wäldenbronn-Esslingen II eindrucksvoll mit 4:1 für sich entschieden. Dabei sah es zu Beginn noch nicht nach einem klaren Erfolg aus: Wäldenbronn ging früh mit 0:1 in Führung.

Davon ließ sich der RSK jedoch nicht beeindrucken. Mit einer stabilen Defensive und einem glänzend aufgelegten Torwart übernahm die Mannschaft zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gäste. Dennoch blieb es lange spannend, bis kurz vor Abpfiff der Knoten platzte.

Besonders treffsicher präsentierten sich Leon und Elias, die jeweils doppelt trafen und damit den verdienten 4:1-Endstand herstellten.

Mit dem Derbysieg im ersten Spiel tankt die Mannschaft Vertrauen und Zuversicht für die kommenden Saisonspiele.