Durch Klänge berührt und entführt: Klangreise

Foto: privat Susanne Bay

Die Klänge von Monochord, Klangschalen, oceandrum und weiteren obertonreichen Instrumenten entführen Sie auf eine imaginäre Reise. Alles bleibt offen und einladend. Erleben Sie, wie die wohltuenden Schwingungen von Klang und Gesang sich ausbreiten und in der hohen weiten Franziskanerkirche nach oben steigen. Klang, der Sie zur Ruhe bringt, das Herz berührt und die Lebensfreude steigert.

Die Klangmeditation findet liegend auf dem Parkettboden der großen freien Kirche statt. Nach dem Erleben gibt es die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Mitten in den Sommerferien, am Mittwoch, 26. August 2026 von 19 – 21 Uhr startet dieses neue Angebot des Klosters für die Stadt. Weitere Termine finden am 16.09. und 30.09.26 statt.

Leitung, Information und Anmeldung bei Susanne Bay, Heilpraktikerin, Tel. 12556481, info@naturheilpraxis-bay.com oder online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen/kloster.de.