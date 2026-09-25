Durch Klänge berührt und entführt: Klangreise

Foto: privat Susanne Bay

Die Klänge von Monochord, Klangschalen, oceandrum und weiteren obertonreichen Instrumenten entführen Sie auf eine imaginäre Reise. Alles bleibt offen und einladend. Erleben Sie, wie die wohltuenden Schwingungen von Klang und Gesang sich ausbreiten und in der hohen weiten Franziskanerkirche nach oben steigen. Klang, der Sie zur Ruhe bringt, das Herz berührt und die Lebensfreude steigert.

Noch einmal, bevor dann wieder die Kälte in die Kirche einzieht, findet die Klangmeditation liegend auf dem Parkettboden der großen freien Kirche statt. Eine warme Decke wird kein Fehler sein. Nach dem Erleben gibt es die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Ein neues Angebot des Klosters für die Stadt am Mittwoch, 30. September 2026 von 19 – 21 Uhr.

Leitung, Information und Anmeldung bei Susanne Bay, Heilpraktikerin, Tel. 12556481, info@naturheilpraxis-bay.com oder online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen/kloster.de.