Du willst hoch hinaus?

Foto: Esslinger Liederkranz e.V. 1827

Dann komm zum Esslinger Liederkranz und singe bei uns Sopran oder Tenor! Steige in ein stimmungsvolles Weihnachtsprogramm ein, geh 2026 mit uns auf Konzertreise in unsere Partnerstadt Neath in Wales und singe mit uns vielseitige Programme, von Haydns Schöpfung über Spirituals, Gospels bis zu Pop und Barbershop. Chorerfahrung ist immer super, aber keine Bedingung.

Wer mal reinhören will: Am Dienstag, 2.12., 19 Uhr tritt der gemischte Chor auf der Live-Bühne am Weihnachtsmarkt auf – mit modernen und traditionellen Weihnachtsliedern.

Neusänger/-innen sind herzlich eingeladen: ab 9.12. jeden Dienstag, 18.30-21 Uhr, Aula der Katharinenschule, Anmeldung/ Info: 0711 80 64 019/ sbb@sbb-musik.de