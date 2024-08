Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Foto: Adobe Stock

Dieser Satz sitzt. Er wirkt. Auch ohne viele Erklärungen. Und doch kommt es darauf an, wer das sagt. Und wer es hört und tut.

Im Gottesdienst am Sonntag, 25. August (Südkirche Esslingen 9:30 Uhr, Stadtkirche Esslingen 10:30) wird dieser zentrale Satz der christlichen Tradition gelesen, und zwar aus dem Buch, in dem er ursprünglich steht. Es heißt Levitikus, ist die Mitte der Tora, in der Evangelischen Kirche wird es 3. Buch Mose genannt. Der Satz wird von Gott gesagt. Und uns zugemutet und zugetraut, glücklicherweise auch heute noch. Herzliche Einladung. Liturgie und Predigt: Pfarrerin Cornelia Krause.