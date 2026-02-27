Du Liebe Gottes, ausgegossen in unsere Herzen

Foto: Rose Hajdu

Gott ist allezeit bereit, / wir aber sind sehr unbereit.

Gott ist uns nahe, / wir aber sind ihm fern.

Gott ist innen, / wir aber sind draussen.

Gott ist in uns daheim, / wir aber sind in der Fremde.

Dass ein Mensch / ein ruhiges Leben in Gott hat, / das ist gut,

dass ein Mensch / ein mühevolles Leben / mit Geduld erträgt,

das ist besser,

dass man aber Ruhe hat / im mühevollen Leben, / das ist das Beste.

Meister Eckehart

Herzliche Einladung, zum innehalten, feiern und Ruhe finden – auch in unseren Gottesdiensten. In der Südkirche am Sonntag um 9:30 Uhr. In der Stadtkirche mit Taufen um 10:30 Uhr. Achtung: Für die Stadtkirche bitte warm anziehen oder eine Wolldecke mitbringen 🙂 die Heizung funktioniert nicht.